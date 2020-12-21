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Волна холода придет в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первая половина недели в Бурятии выдастся теплой, с дневной температурой до 6–8 градусов мороза. А со среды в республику начнется поступление холодных воздушных масс, сообщили синоптики Бурятского гидрометцентра.

В первой половине недели в Бурятии ожидаются умеренные морозы, слабый снег. Во вторник и среду ночью в большинстве районов республики ожидается 16-20 градусов мороза, только по северным районам столбик термометра опустится до минус 23-27 градусов. Днем умерено морозно, в большинстве районов — 6-13 градусов мороза.

Со среды в республику начнут поступать холодные воздушные массы. Во второй половине недели установится морозная без осадков погода. Ночью температура опустится ниже 27 градусов, а по северу ожидается 38 градусов мороза. Похолодает и днем. В большинстве районов ожидается 18-23 градусов мороза, а по северу до минус 28.

В целом, по прогнозам Росгидрометцентра, во второй половине декабря погода будет неоднородной — волны холода будут сменяться с оттепелями. Какая погода установится в новогоднюю ночь пока неизвестно, но вполне вероятно, что в зоне холода окажутся Урал, Сибирь и большая часть Дальнего Востока.

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