Центр Чумакова рассказал, где взял «живой» коронавирус для вакцины

Коронавирус, на основе которого создана вакцина классического типа от COVID-19, был получен от конкретного больного и был крайне живучим, сообщил генеральный директор федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Цельновирионная вакцина центра Чумакова — третья российская вакцина от коронавирусной инфекции. В основе первой — «ГамКовидВак», или «Спутник V» — лежит аденовирус, второй — «ЭпиВакКорона» — искусственные пептидные антигены. Первые две вакцины зарегистрированы, вакцинация ими уже началась. Регистрация третьей планируется в феврале 2021 года.

В «классических» вакцинах используют или живой ослабленный вирус, или «убитый» вирус. Вакцина Чумакова создана на основе целого инактивированного коронавируса SARS-CoV-2.

«Это был вирус, полученный от одного конкретного больного. Наши сотрудники работали в "Коммунарке", просмотрели около 400 разных проб вируса, выделенного у разных больных. И вот одна из разновидностей оказалась крайне живучей и в то же время "приручаемой" - этот штамм хорошо размножался на определенной удобной среде. Теперь "наследники" этого вируса и культивируются у нас, используются для производства вакцины», — рассказал Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

Организм при введении цельновирионной вакцины распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем, при контакте с ним, уже будет готов ко всем его проявлениям.