Ужесточены правила установки новогодней елки

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила новогодней елки, ужесточенные требования предусматриваются изменениями противопожарного режима.

Так, теперь новогодняя елка не должна загромождать эвакуационные пути. Дерево также нельзя ставить на расстоянии менее одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования, говорится в тексте документа.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков», — отмечается в новых требованиях.

Новые правила противопожарного режима в России приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.

Действующие правила по установки новогодней елки не содержат требований о недопустимости загромождения эвакуационных путей. Также они разрешают установку дерева на расстоянии менее метра от систем отопления и кондиционирования.