США обвинили Россию в кибератаках на госведомства

Россия стоит за крупномасштабными кибератаками на системы американских государственных ведомств, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Выступление дипломата опубликовано на сайте госдепартамента США.

«Прилагались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы внедрить код в системы правительства США, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру», — сказал чиновник.

Помпео уточнил, что сейчас американская сторона может достаточно четко сказать, что этой деятельностью «занимались именно русские». По мнению США, основными целями атаки были правительственные учреждения.

Масштабное вторжение хакеров произошло через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент.

Запад ранее уже обвинял Россию в масштабных кибератаках. Москва отвергала все обвинения и предлагала США диалог по кибербезопасности. По мнению Кремля, никаких доказательств участия российских хакеров в атаках попросту нет.