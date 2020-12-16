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Губернатор Забайкалья объявил 31 декабря выходным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем. Рабочие часы в регионе перенесут на другой выходной, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2020 году в производственном календаре 31 декабря обозначено рабочим днем. Главы регионов России могут сами принимать решения — переносить рабочие часы с последнего дня года на другой день, или оставить 31-е рабочим.

Губернатор Забайкальского края сообщил, что сделает 31 декабря выходным, а рабочие часы перенесет на субботу, 26 декабря.

«Я провел голосование в Instagram и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», — сказал глава региона.

Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря соцопросам среди жителей России. В них участвовали и забайкальцы. Абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.

«При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусам Забайкалье. Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это из этих дней или даже оба дня», — добавил Александр Осипов.

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