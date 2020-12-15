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Срок окончания пандемии нашли в предсказании Ванги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приятель Ванги Сергей Костерной назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Раньше он передал слова провидицы о предсказании эпидемии.

Предсказание Ванги об эпидемии прозвучало от Косторного в конце декабря 2019 года. В нем говорилось, что болезнь придет от «желтых» и поразит все человечество. Тогда же сообщалось, что лекарство от пандемииизобретут в России.

«20 марта, в день весеннего равноденствия в основном проблема с коронавирусом будет не актуальна, потому что земля пойдет в пятое измерение», — сказал Косторной в эфире шоу «На самом деле» на Первом канале.

Предсказание о пандемии было озвучено за семь дней до 2020 года. По словам Косторного, у него есть еще одно послание от Ванги, но уже на 2021 год. Его он сможет озвучить тоже за семь дней до нового года.


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