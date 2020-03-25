Послание Ванги о лекарстве от коронавируса расшифровали

Переводчик Ванги Тодор Тодоров расшифровал предсказание Ванги о лечении коронавируса, ранее кум болгарской провидицы Сергей Косторной передал ее точное предсказание о китайском вирусе.

Предсказание Ванги об эпидемии прозвучало от Косторного в конце декабря 2019 года. В нем говорилось, что болезнь придет от «желтых» и поразит все человечество. Через три месяца после начала эпидемии будет расшифрован геном вируса, который положит начало изобретению лекарства.

«Лекарство, которое будет резко поднимать иммунитет организма человека и даст ему возможность самому находить точки (выздоровления)», — передал Косторный слова Ванги о лекарстве от вируса в эфире программы «На самом деле».

Переводчик Ванги Тодор Тодоров ранее тоже подтверждал предсказание провидицы о коронавирусе, но сейчас он придал ее словам новое значение. Он рассказал, что Ванга всегда благосклонно относилась к России и тогда говорила, что после болезни мир перевернется наизнанку и отношение к нашей стране изменится.

«Все повернутся к России», — сказал Тодоров, предполагая, что именно в России изобретут лекарство и вакцину от коронавируса.