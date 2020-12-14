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Глава Бурятии сделает 31 декабря выходным днем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике 31 декабря будет выходным днем. Рабочие часы перенесут на другой день.

В 2020 году 31 декабря считается рабочим днем. Новогодние каникулы начнутся с 1 января и закончатся 10-го. Но в двух десятках регионах сделали 31 декабря выходным, а рабочие часы перенесли на субботу 26 декабря.

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«Много обращений идет о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращение. Такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем. Перенесем этот выходной день на другой, и в целом рабочие часы сохранятся», — отметил Цыденов.

По его словам, в последний день года людям необходимо подготовиться к празднику, и период подготовки к Новому году лучше максимально растянуть по времени. «Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, надо растянуть период подготовки, чтобы люди в очередях магазинов не толкались и не создавали ковидную нагрузку», — резюмировал он.

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