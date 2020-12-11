Жительницу Тувы обвинили в убийстве младенца

Пьяная женщина вынесла из дома знакомых семимесячную девочку, затем уснула на улице, ребенок замерз насмерть, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыве.

В воскресенье нашли тело семимесячной девочки в дачном обществе Кызыла. Как выяснили следователи, 48-летняя знакомая родителей девочки после пьянки забрала ребенка, вышла из дома, а потом уснула на улице. Очнувшись, она обнаружила, что ребенок замерз.

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, ее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело пункты «в» части 2 статья 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.