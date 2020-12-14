Ледовые городки открылись в Томске

Власти Томска оценили готовность ледовых городков к работе в новогодние праздники и их безопасность, планировалось, что к концу выходных все они будут открыты, сообщила администрация города.

«Уже сегодня можно говорить о 90% готовности ледовых городков. К 13 декабря все они должны работать. Нужно ускорить темпы украшения города, но без потери качества», – сказал в четверг заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

В Октябрьском районе будет четыре ледовых городка, один из самых больших – у ДК «Авангард». Горки и фигуры будут также в парке «Белое озеро», в этом году в нем залили самый большой в Томске каток на территории природного водоема. В Ленинском районе Томска построили городок по мотивам сказок Сутеева.