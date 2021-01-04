Фестиваль снежных скульптур откроется в Новосибирске

Фестиваль снежной скульптуры пройдет в Первомайском сквере с 4 по 8 января, в нем примут участие 15 команд мастеров, а также школьники, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 4 по 8 января команды будут изготавливать скульптуры. На них можно будет посмотреть до 31 января включительно. Для изготовления скульптур в Первомайский сквер завезут чистый снег.

В XXI фестивале снежной скульптуры примут участие 15 команд мастеров из городов России и ближнего зарубежья: Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Сочи, Северска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Бийска, Горно-Алтайска, а также городов Казахстана и Киргизии. Также в фестивале поучаствуют 12 команд школьников из Новосибирска.