СК расследует дело о внезапной смерти ребенка в Забайкалье

Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности после внезапной гибели двухлетней девочки.

Во вторник около 9.30 по местному времени (3.30 мск) в полицию поступило сообщение о смерти двухлетней девочки. Родители уверяли, ребенок умер внезапно. Приехавшие следователи осмотрели квартиру, а также тело девочки.

Следователи при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребенка. Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сыщики приступили к допросу родителей и соседей.

Выяснилось, что месяц назад девочка играла с трехлетним братом во дворе дома и упала, сильно ударившись головой. Ребенка увезли в больницу, а затем лечили на дому. Следователям предстоит выяснить, связана ли травма головы с гибелью малышки, или причиной смерти стало что-то другое.

По факту внезапной смерти ребенка региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.