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СК расследует дело о внезапной смерти ребенка в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности после внезапной гибели двухлетней девочки.

Во вторник около 9.30 по местному времени (3.30 мск) в полицию поступило сообщение о смерти двухлетней девочки. Родители уверяли, ребенок умер внезапно. Приехавшие следователи осмотрели квартиру, а также тело девочки.

Следователи при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти на теле ребенка. Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Сыщики приступили к допросу родителей и соседей.

Выяснилось, что месяц назад девочка играла с трехлетним братом во дворе дома и упала, сильно ударившись головой. Ребенка увезли в больницу, а затем лечили на дому. Следователям предстоит выяснить, связана ли травма головы с гибелью малышки, или причиной смерти стало что-то другое.

По факту внезапной смерти ребенка региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

Иркут 69

Фактически это так и есть. Под термином "иные основания" можно предполагать что угодно. Например, показалось...

Uynachalnica

Страшно далеки они от народа, эти блумберги!