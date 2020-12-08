Сформулированы предпочтения жителей России в порно

Жители России больше всего интересуются анальным сексом, такие результаты представил порнографический видеохостинг xHamster.

В топ-5 категорий также вошли классические запросы, как «домашнее», «русские», «крупные девушки» и «русское домашнее с разговорами», приводит «Афиши Daily» данные xHamster.

В десятку запросов вошли такие слова, как «арабское», «куколды» и «мама и сын». Последние две категории вписываются в общую тенденцию: последние несколько лет наибольшее количество просмотров набирают ролики с мужским подчинением или псевдоинцестом.

Одновременно с ростом тренда на домашние ролики упал интерес граждан к «брутальному» сексу, то есть с элементами БДСМ: придушиванием, шлепками и связыванием. Также снизилось количество запросов на ролики с дилдо и участием европейских секс-работников.

По данным xHamster, быстрее всех ролики на порносайте смотрят россияне в категории от 18 до 24 лет. Причем мужчины справляются меньше чем за 8 минут, а вот девушкам нужно почти 9 минут. Дольше всех порно смотрят граждане старше 45 лет: у мужчин в этом возрасте на просмотр уходит не меньше 11 минут, а женщины в этом возрасте в целом справляются за 10 минут.