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Сформулированы предпочтения жителей России в порно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России больше всего интересуются анальным сексом, такие результаты представил порнографический видеохостинг xHamster.

В топ-5 категорий также вошли классические запросы, как «домашнее», «русские», «крупные девушки» и «русское домашнее с разговорами», приводит «Афиши Daily» данные xHamster.

В десятку запросов вошли такие слова, как «арабское», «куколды» и «мама и сын». Последние две категории вписываются в общую тенденцию: последние несколько лет наибольшее количество просмотров набирают ролики с мужским подчинением или псевдоинцестом.

Одновременно с ростом тренда на домашние ролики упал интерес граждан к «брутальному» сексу, то есть с элементами БДСМ: придушиванием, шлепками и связыванием. Также снизилось количество запросов на ролики с дилдо и участием европейских секс-работников.

По данным xHamster, быстрее всех ролики на порносайте смотрят россияне в категории от 18 до 24 лет. Причем мужчины справляются меньше чем за 8 минут, а вот девушкам нужно почти 9 минут. Дольше всех порно смотрят граждане старше 45 лет: у мужчин в этом возрасте на просмотр уходит не меньше 11 минут, а женщины в этом возрасте в целом справляются за 10 минут.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.