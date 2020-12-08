НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Каникулы продлят в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавируса во вторник принял решение продлить школьникам новогодние каникулы до 17 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 11 декабря и до конца второй четверти все школьники будут учиться очно. Планируется, что и третья четверть для всех начнется в очном формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПсихика не устояла: как принять ковид-реальность

«Возобновление очного режима обучения и продление школьных каникул на одну неделю позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть в штатном формате», – говорится в сообщении.

Во второй четверти новосибирские школьники учились частично дистанционно. В очном формате занимались только начальная школа и выпускные классы.

Еще по теме
Новосибирские школьники вернутся к очной учебе
Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»
Новосибирская полиция проследит в соцсетях за корпоративами
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года
•
Кремль назвал основу российской стабильности
•
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2021 год
•
Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воспитатель получил условный срок за выпавшего из окна ребенка
Сибирь 08.12.2020 18:10
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
Сибирь 08.12.2020 17:54
Нашествие туристов ожидается зимой в Горном Алтае
Сибирь 08.12.2020 17:49
Голодающая дольщица «Новомарусино» будет караулить Травникова у входа
Сибирь 08.12.2020 17:20
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4394
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
2498
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
2331
Путин нашел Чубайсу новую работу
2165
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заморозил накопительную пенсию до 2024 года
•
Кремль назвал основу российской стабильности
•
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2021 год
•
Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
51
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
28