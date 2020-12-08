Каникулы продлят в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавируса во вторник принял решение продлить школьникам новогодние каникулы до 17 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 11 декабря и до конца второй четверти все школьники будут учиться очно. Планируется, что и третья четверть для всех начнется в очном формате.

«Возобновление очного режима обучения и продление школьных каникул на одну неделю позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть в штатном формате», – говорится в сообщении.

Во второй четверти новосибирские школьники учились частично дистанционно. В очном формате занимались только начальная школа и выпускные классы.