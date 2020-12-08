Новосибирские школьники вернутся к очной учебе

Все школьники Новосибирской области вернутся к очному обучению с этой пятницы, 11 декабря, такое решение во вторник принял региональный оперштаб.

«Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения – результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер», – цитирует пресс-служба губернатора и правительства министра образования региона Сергея Нелюбова.

Сейчас в Новосибирской области на больничных находятся около 6,5% педагогических работников (к началу второй четверти их было около 10%).

Пока в Новосибирской области очно учатся только начальная школа, девятые и 11-е классы, а также малокомплектные и коррекционные школы, остальные дети занимаются дистанционно.