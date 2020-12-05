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Иркутяне сняли фильм о богатейшем человеке царской России

Источник:
Sibnet.ru
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Forbes выяснил, что самым богатым человеком в царской России был иркутский предприниматели и банкир Николай Второв. Современники сняли 15-минутный документальный фильм о знаменитом земляке.

Фильм называется «Русский Морган». Так называли Второва, сравнивания иркутского предпринимателя с его американским коллегой Джоном Морганом — богатейшим человеком своего времени.

По данным Forbes состояние иркутского богача оценивалось в 60 миллионов рублей, в пересчете на сегодняшние деньги — более 700 миллионов долларов.

Второв — сын иркутского купца, унаследовавший торговое товарищество. Он активно скупал компании и банки и инвестировал в создание новых производств. Погиб в 1918 году при невыясненных обстоятельствах.

Иркутский режиссер Анастасия Зверькова сняла 15-минутный документальный фильм. В котором использовались уникальные кадры архивной кинохроники.

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