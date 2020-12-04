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Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Всем работникам до 31 декабря 2020 года нужно выбрать между бумажной трудовой и новым цифровым документом. Какой способ предпочтительнее, можно ли подать заявление позднее и чем грозит отказ от электронной трудовой книжки?

Электронная трудовая книжка — новый формат привычного для работающих граждан документа. В Трудовом кодексе вместо понятия «трудовая книжка» появится новое — «сведения о трудовой деятельности». Переход к «цифре» для работников добровольный, при желании можно сохранить бумажную книжку.

Чем отличается цифровая книжка?

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя. По сути — это несколько строчек в специальном реестре на удаленном сервере. Государство пообещало надежно защитить и зарезервировать эти данные. Подделать, удалить или испортить электронную книжку будет невероятно сложно.

Гражданин может в любой момент просмотреть сведения электронной трудовой через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости человек получит бумажную выписку из трудовой книжки в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ).

Систему администрирует Пенсионный фонд России, при этом на первом этапе будут работать сразу обе — привычная бумажная и новая цифровая. Плавный переход на «цифру» затянется на несколько десятилетий. Для всех впервые устраивающихся на работу с 1 января 2021 года альтернативы уже не будет, им оформят цифровую книжку.

Работодатели в рамках реформы начнут предоставлять в Пенсионный фонд дополнительные сведения по форме СЗВ-ТД. Там указывается стаж работника, его квалификация, специальность. Заполнять ее в электронном виде потребуется на всех официально трудоустроенных граждан. В будущем эти сведения используют для начисления пенсии.

В отличие от бумажных книжек, сведения о наградах в электронных документах отражаться не будут, для учета ведомственных и государственных наград используют отдельную базу данных, которая также станет доступна для работодателей и гражданина.

Если суммировать возможности «цифры», то к плюсам электронной книжки можно отнести удобный доступ работников к информации о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, снижение издержек работодателей. В минусы — риск глобального цифрового сбоя или утечки данных.

Чем грозит отказ от цифровой книжки?

По закону работник не позднее 31 декабря 2020 года должен письменно сообщить работодателю о своем выборе, подав заявление в произвольной форме. Он также может «промолчать», отказавшись от выбора. У каждого выбора есть свои нюансы.

Итак, у работника есть три варианта:

  • подать заявление об отказе от «бумаги» и переходе на электронную трудовую книжку
  • подать заявление о сохранении бумажной трудовой книжки
  • не подавать никакого заявления.

Выбравшие электронную трудовую книжку россияне получат бумажную трудовую на руки, в ней сделают запись о сделанном выборе. Передумать и вернуть бумажный вариант работник не сможет. Силу юридического документа бумажная трудовая не потеряет, поэтому ее обязательно нужно сохранить, так как в электронных базах зафиксируют сведения только с 2020 года.

Если человек написал заявление на сохранение бумажной трудовой, работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную версию, она останется в отделе кадров. При последующем трудоустройстве к другим работодателям право на «бумагу» у него сохранится.

«Молчунов» также оставят с бумажными трудовыми книжками, однако закон гарантирует право сохранения традиционных книжек только для тех, кто написал заявление до 31 декабря. Поэтому новый работодатель при желании сможет автоматически перевести такого работника на электронную трудовую книжку.

Работник, который «промолчал» по уважительной причине, имеет право подать заявление работодателю и после 31 декабря 2020 года. Согласно информации на сайте ПФР, в эту категорию вошли граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года были временно нетрудоспособны или находились в отпуске.

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Топ комментариев

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

ifhbrjd

Производить будут за границей, продавать за границу - при чем тут рубль?

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.