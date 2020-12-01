Закупкой машин омского правительства заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Омской области проверит закупку новых автомобилей правительством Омской области на предмет того, законно ли потрачены бюджетные деньги.

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Омске в ноябре обвинил администрацию региона в закупке новых машин вместо старых, отданных для нужд медицины. Представители власти ответили, что решение принималось до пандемии и не связано с отданными врачам машинам. До этого транспорт брали в аренду. Машины нужно были именно новые, потому что авто с большим пробегом часто ломаются.

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«Анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей», – сообщила прокуратура Омской области во вторник.

Ведомство планирует дать оценку законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения госконтрактов.