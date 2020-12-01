НАВЕРХ

Закупкой машин омского правительства заинтересовалась прокуратура

Источник:
Sibnet.ru
143 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прокуратура Омской области проверит закупку новых автомобилей правительством Омской области на предмет того, законно ли потрачены бюджетные деньги.

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Омске в ноябре обвинил администрацию региона в закупке новых машин вместо старых, отданных для нужд медицины. Представители власти ответили, что решение принималось до пандемии и не связано с отданными врачам машинам. До этого транспорт брали в аренду. Машины нужно были именно новые, потому что авто с большим пробегом часто ломаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛокоть ответил на предложение пересадить мэрию на такси

«Анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей», – сообщила прокуратура Омской области во вторник.

Ведомство планирует дать оценку законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения госконтрактов.

Еще по теме
Путин указал главе Бурятии на «припавшие» объемы строительства
Путин попросил главу Бурятии обратить внимание на доходы жителей
Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области
Старейшему политику Томской области Лигачеву исполнилось 100 лет
смотреть все
Омск #Местная власть #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Подводные камни страхования от коронавируса
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Закупкой машин омского правительства заинтересовалась прокуратура
Сибирь 01.12.2020 17:20
Роддом и две больницы в Новосибирске освободят от ковидных пациентов
Сибирь 01.12.2020 17:12
«Почта России» в Сибири откроет более 600 постаматов
Сибирь 01.12.2020 16:46
Новосибирец с поддельными корочками следователя пытался сесть в поезд
Сибирь 01.12.2020 16:12
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
8053
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5089
Ремейк Half-Life получил крупное бесплатное обновление
3665
Песню «Карусель» Успенской исполнили в «Голосе» по-новому
2913
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Общественник призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным
•
ЦБ раскрыл новую схему нелегальных форекс-дилеров
•
Навального проверят на экстремизм после эфира
•
Еще один таинственный монолит нашли в Румынии
Подробности
•
Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
31
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25