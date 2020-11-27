Локоть ответил на предложение пересадить мэрию на такси

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг журналистам ответил на предложение ряда депутатов сэкономить бюджет города, пересадив чиновников со служебного транспорта на такси.

В автопарке самой мэрии Новосибирска сейчас находится 70 легковых автомобилей, раньше их было около 80. Несколько депутатов предложили мэрии пересесть на такси, чтобы сэкономить расходы. По оценке депутата Ростислава Антонова, мэрия тратит на автопарк 55 миллионов рублей в год, а на проезд в такси будет тратить 9 миллионов рублей при 40-60 вызовах в день.

«Начали эксперимент перевода отдельных чиновников, управленцев с автомобилей на такси. Неоднозначный опыт, сейчас он изучается, мы рассматриваем эту ситуацию. В любом случае, парк закрепленных за мэрией автомобилей последовательно уменьшается с каждым годом», — сказал Локоть.