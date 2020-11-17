Омское правительство обвинили в закупке новых машин

Штаб Навального в Омске обвинил администрацию региона в закупке новых машин вместо старых, отданных для нужд медицины.

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В октябре губернатор Омской области Александр Бурков распорядился передать на нужды больниц для борьбы с коронавирусом часть автопарка правительства региона.

«Буркову можно было бы аплодировать! Если бы он не забыл сказать, что старые машины врачам отдают потому, что правительство покупает себе новые. По факту медикам просто предложили обноски с барского плеча, но распиарили это как невиданную щедрость», – написали сторонники Навального на своем сайте.

На сайте госзакупок размещена информация, что сейчас администрация региона закупает 11 новых Toyota Camry стоимостью по 2,1 миллиона рублей. До конца года правительство планирует закупить машин ещё на 12 миллионов.

Как пояснил местным СМИ представитель правительства, решение о покупке новых авто принималось до пандемии и никак не связано с отданными врачам машинам. Это было сделано в целях экономии – до этого транспорт брали в аренду. Машины нужно купить именно новые, потому что автомобили с большим пробегом часто ломаются.