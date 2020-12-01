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Норильск утонул в снегу. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Двойная норма осадков выпала в Норильске за месяц, в городе объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и сильного ветра, сообщает мэрия города. Жители делятся в соцсетях фотографиями снежной бури.

Почти неделю в Норильске свирепствует стихия, в городе объявлено штормовое предупреждение. 1-3 декабря в городе синоптики прогнозируют снег, метель, видимость менее тысячи метров, ветер южный 12-17 метров в секунду с порывами до 22-27 метров в секунду, температуру воздуха 4-9 градусов мороза.

«По прогнозам снег будет идти до конца недели, ветер и метель будет также до субботы. Только в выходные ожидается понижение температур до 23 градусов. Все это время будет такая сложная обстановка», — сообщил начальник Управления ГО и ЧС города Руслан Аллаяров.

Власти увеличили количество снегоуборочной техники, чтобы скорая помощь и коммунальные службы могли проехать во всех дворах района Талнах.

Жители делятся в соцсетях фотографиями и видео снежного коллапса, как они откапывают машины и пытаются передвигаться во время сильной метели. Для Норильска такие снежные бури не редкость.


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