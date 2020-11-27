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Более 30 электрозаправок установят в 2021 году в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Новосибирскэнергосбыт» установит 35 заправок для электромобилей в Новосибирске и на подъездах к городу, сообщил в пятницу журналистам начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

«Новосибирскэнергосбыт» установил первую электрозаправку у своего офиса на Орджоникидзе 32, она платная. Врем заряда от 20 до 80% составит 18-20 минут. Еще 14 бесплатных заправок для электромобилей поставили в городе возле ресторанов, торговых центров — «Эдем», «Сибирский молл», нескольких офисов Сбербанка и на пяти обычных заправках.

«В первом квартале 2021 года "Новосибирскэнергосбыт" за свои средства откроет еще 35 станций не только в Новосибирске, но и в ближайших местах вдоль трасс — в сторону Болотного, Искитима, Таная, Ордынки», — сказал Люлько.

По оценке мэрии, в Новосибирске около 1 тысячи электрокаров, и открытие новых станций позволяет им комфортно передвигаться.

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