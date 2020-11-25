Коллекцию дизайнерских масок разработали в Омске. ФОТО

Студенты художественно-технологического факультета ОмГТУ представили коллекцию необычных дизайнерских защитных масок в разных стилях.

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«Обычные медицинские маски ассоциируются с болезнями, чем-то негативным, а дизайнерские позволяют не только беречь свое здоровье, но и выглядеть модно, становятся частью образа любого человека. Не исключено, что скоро в магазинах помимо вешалок с одеждой мы увидим стенды с авторскими масками», – цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры «Конструирования и технологии изделий легкой промышленности» Жанну Фот.

Например, студентка Алтын Бельдеубаева в своей разработке решила проблему натирания ушей из-за резинок маски.

Фото: © ОмГТУ

«Изделия следуют эко-френдли тренду: я использовала обрезки тканей от пальто и куртки, которые сшила самостоятельно, также использовала мягкие игрушки, которые нашла дома», – добавила она.