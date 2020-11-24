Пандемия оставит новосибирцев без новогоднего салюта

Власти Новосибирска отменили новогодний салют и праздничные мероприятия, чтобы избежать массового скопления людей, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Мы должны отказаться от массовости, от приглашений новосибирцев к ёлке. Отказаться от зрелищных мероприятий. Например, от салюта. В нынешних условиях невозможно его проводить. Я прошу сделать ставку на то, чтобы новосибирцев, максимально, распределить по площадкам города – на свежем воздухе. У нас Новосибирск большой. Надо только правильно выстроить работу», – цитирует Локтя управление физкультуры и спорта мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жвачкин создаст новогоднее настроение томичам

Несмотря на отмену мероприятий, зоны зимнего отдыха в городе организуют: в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных скульптур, в Центральном парке будет детская зона с горками лабиринтом и интерактивным домиком Деда Мороза, на Михайловской набережной разместится ледовый городок.

Власти решили также отказаться от традиционного перекрытия улицы Ленина. Основную часть новогодних конструкций разместят у Оперного театра.