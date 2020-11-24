НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Пандемия оставит новосибирцев без новогоднего салюта

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: © The National Guard

Власти Новосибирска отменили новогодний салют и праздничные мероприятия, чтобы избежать массового скопления людей, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Мы должны отказаться от массовости, от приглашений новосибирцев к ёлке. Отказаться от зрелищных мероприятий. Например, от салюта. В нынешних условиях невозможно его проводить. Я прошу сделать ставку на то, чтобы новосибирцев, максимально, распределить по площадкам города – на свежем воздухе. У нас Новосибирск большой. Надо только правильно выстроить работу», – цитирует Локтя управление физкультуры и спорта мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖвачкин создаст новогоднее настроение томичам

Несмотря на отмену мероприятий, зоны зимнего отдыха в городе организуют: в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных скульптур, в Центральном парке будет детская зона с горками лабиринтом и интерактивным домиком Деда Мороза, на Михайловской набережной разместится ледовый городок.

Власти решили также отказаться от традиционного перекрытия улицы Ленина. Основную часть новогодних конструкций разместят у Оперного театра.

Еще по теме
Жвачкин решил поднять настроение томичам
Резиденция Деда Мороза в Иркутске останется закрытой из-за COVID
Первые новогодние елки привезли в Новосибирск
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
смотреть все
Зима #Новый год #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей
Сибирь 24.11.2020 13:57
Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой
Сибирь 24.11.2020 13:34
Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID
Сибирь 24.11.2020 13:30
Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться
Сибирь 24.11.2020 12:30
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7649
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6758
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3866
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3532
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
33
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27