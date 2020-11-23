Жвачкин решил поднять настроение томичам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился скорее готовиться к Новому году, так как у жителей региона плохое настроение из-за пандемии коронавируса.

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«Тяжелейший високосный год с коронавирусом, коронакризисом и другими событиями никому не добавил хорошего настроения. Давайте создадим его жителям к Новому году, который будет обязательно лучше», – процитировала Жвачкина в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Губернатор дал подчиненным поручение определить графики включения новогодней иллюминации, разработать порядок работы лыжных баз и катков, начать украшать общественные места, витрины ТЦ.