Российские миротворцы взяли под контроль Карабах

Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершено, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российские военные приступили к выполнению задач.

Шойгу уточнил, что всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, цифры прозвучали на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров на сегодня полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт более 4 тысяч беженцев.

Согласно соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном, российские миротворцы получили мандат на поддержание порядка в Карабахе минимум на пять лет. Военные были переброшены в регион сразу после прекращения огня.