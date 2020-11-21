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Российские миротворцы взяли под контроль Карабах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершено, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российские военные приступили к выполнению задач.

Шойгу уточнил, что всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, цифры прозвучали на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров на сегодня полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт более 4 тысяч беженцев.

Согласно соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном, российские миротворцы получили мандат на поддержание порядка в Карабахе минимум на пять лет. Военные были переброшены в регион сразу после прекращения огня.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)

лачинов

Непосильная это задача, сокращать чиновничий аппарат. Сегодня из двух министерств слепили одно, а завтра...

ifhbrjd

Любые реформы, не только пенсионные.