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Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Общественники направили в Минстрой просьбу ввести в стране обязательную проверку электропроводки в квартирах. Эксперты поддерживают инициативу, но указывают на необходимость жесткого контроля за проверяющими организациями, чтобы избежать появления «шлейфа мошенников».

С инициативой обязательных проверок выступили Общественнач палата РФ и НП «ЖКХ Контроль». Письмо о необходимосте обязательных проверок электропроводки в жилом фонде направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сейчас управляющие компании (УК) или ТСЖ могут проверить проводку только в подъездах во время сезонных осмотров два раза в год. А наблюдение за состоянием состояние электросетей в квартирах отдано на откуп собственникам.

По данным МЧС России, в 2019 году более 70% пожаров происходило в жилом секторе. Неисправная электропроводка стала причиной возгорания почти в 40% случаев.

«Крутят розетки, как хотят»

И дело не только в пожарах. «В проводке страшно даже не искрение и горение, а дым. Изоляция провода выделяет токсичные вещества. Они могут распространиться по вытяжке и перетравить весь дом», — прокомментировал Sibnet.ru исполнительный директор ассоциации «ЖКХ. Контроль» регионального штаба ОНФ Сергей Аверьяскин.

Обязательные проверки проводки в квартирах необходимы, считает он. Это предложение разрабатывалось общественниками тщательно, в течение трех лет. Но предстоит урегулировать еще ряд вопросов.

«Все, что связано с безопасностью, должно быть оценено регулятором цен по тарифам. Для всех в стране установить единые нормативы оплаты, чтобы любой человек, в какой бы дом он не заезжал, знал четко – здесь отвечают за безопасность газовой проводки, за сбрасывание снега с крыши, за проверку электропроводки и прочее», — перечислил Аверьяскин.

При этом, по его словам, необходимо нормативно закрепить обязанность владельца недвижимости впускать представителей УК или ТСЖ для проверки электрики в квартире. А особо вредных жильцов обязывать через суд. 

«В многоквартирных домах вопросы безопасности должны быть во главе угла. Домов много старых, ветхих. Сами люди крутят розетки, какие хотят, за время ремонта прокладывают проводку из совсем другого материала. Потом мы горим, травимся, угораем», — отметил директор ассоциации «ЖКХ. Контроль».

«Бабушка, открывайте»

Эксперт подчеркнул, что если инициативу одобрят, нужно сразу предусмотреть аспект, не позволяющий вслед за законом появиться «шлейфу мошенников».

Проводить проверки должны только уполномоченные на это организации. В идеале — УК или ТСЖ. У них и сейчас есть специалисты, контролирующие общедомовое имущество, инженерные сети, коммуникации.

«Не должно быть никаких в двери: "Тук-тук, я ваш друг. Бабушка открывайте". А потом бабушку оглушили, что-то забрали, обманули, навязали. Вот это сразу на старте должно быть исключено», — резюмировал Аверьяскин.

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