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Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dmitry_khrustalev

Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 Сестрорецка под Санкт-Петербургом, он находится в реанимации.

По предварительным данным, у мужчины диагностировали коронавирус, пишет местное издание «78.ru». Некоторые СМИ утверждают, что ведущий не может дышать самостоятельно, однако официальных подтверждения тяжелого состояния ведущего нет.

Шоумен Иван Ургант подтвердил журналистам госпитализацию телеведущего Дмитрия Хрусталева. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — цитирует артиста ТАСС.

Дмитрий Хрусталев — один из ведущих популярной юмористической программы «Вечерний Ургант». Он также известен по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Танцуй», «Моя мама готовит лучше».

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