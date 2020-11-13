Морозная и солнечная погода установится в Восточной Сибири

Морозная погода преимущественно без осадков установится на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Днем по южным районам местами ожидаются плюсовые температуры, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -9… -14, при прояснении -15… -20 градусов. Днем от -3 до +2 градусов, при облачности -3… -8 градуса.

В Бурятии преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -11…. -16, местами -21… -26, по Прибайкалью до -4 градусов. Днем -2… -7, по юго-западу до +3, местами -9… -14 градусов.

В Иркутской области преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 13 метров секунду. Температура ночью -6… -11, при прояснении до -21, по северу при прояснении -21… -26 градусов. Днем -4… -9, местами -12… -17, в южных районах местами до +1 градуса.