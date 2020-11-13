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МИД потребовал от Баку реального расследования гибели вертолета

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва ожидает скорейшей реализации обещаний президента Азербайджана Ильхама Алиева о расследовании инцидента со сбитым над Арменией российским вертолетом Ми-24 и наказании виновных, заявили ТАСС в МИД Россиии, комментируя слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что «на войне как на войне всякое может быть».

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

В министерстве подчеркнули, что если бы Россия исповедовала принцип «на войне как на войне», то ответ на инцидент с Ми-24 был бы сокрушительным. «В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — сказали ТАСС в МИД РФ.

«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — говорится в заявлении ведомства.

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление Бюльбюль оглы. «Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны», — подчеркнул он.

Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...

-Керя-

Хоть одна поправка то заработала кроме обнуления кто знает?