Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?

В ноябре нас ждет финальная серия последнего 15-го сезона сериала «Сверхъестественное», ставшего культовым для нескольких поколений зрителей. Чем завершится многолетняя охота на демонов главных героев сериала и почему этот мистический сериал теперь рассказывает не о потусторонних мирах, а о семье?

Сериал, который снимается с 2005 года, рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, в детстве трагически потерявших мать. Они путешествуют по США на черном Chevrolet Impala 1967 года, расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре, сражаются с порождениями зла, а в финале бросают вызов самому создателю мироздания. В России сериал транслируется сразу несколькими каналами.

Секрет успеха

«Сверхъестественное» — самый длинный фанастический сериал современности, о причинах популярности которого до сих пор продолжаются споры, ведь шоу подобного жанра обычно быстро надоедают зрителям.



Одной из причин успеха стала подача истории. Каждая серия — кажущаяся обособленной история про очередное запутанное дело, где братьям приходится уничтожать паранормальное существо. При этом любой эпизод гармонично вплетен в сюжет, самым неожиданным образом влияет на развитие событий и приводит к непредсказуемым последствиям.

Фото: © кадр из сериала

Шоу не скатилось в стандартный ужастик, где герои сражаются с нечистью, большое внимание уделяется непростым взаимоотношениям между братьями, их эмоции сложны, нельзя назвать их картонными или однобокими.

Мысль о первостепенности семьи проходит красной нитью сквозь все эпизоды. «Ты — мой брат, и я умру за тебя», – говорит один брат другому в первом сезоне. Спустя более чем 200 эпизодов Дин Винчестер объясняет королю Ада: «Семья не ограничивается кровными узами, но и начинается не с них. Семья заботится о тебе. Семья с тобой в горе и радости. Семья стоит за тебя, несмотря ни на что. Вот это семья».

Фото: © кадр из сериала

Поклонники, затаив дыхание, ждут развязки истории, ставшей родной за столько лет. Они хотят узнать, удастся ли главным героям получить свой заслуженный счастливый конец.

Феномен сериала



Если в 2011 году в статье журнала The New York Times прозвучала мысль, что сериал «вряд ли заинтересует лиц старше 15 лет, не читающих фанфики», то сейчас ситуация изменилась. На протяжении лет взрослели не только актеры и их персонажи, усложнялись и совершенствовались спецэффекты, закручивался и развивался сюжет сериала.

С каждой одержанной братьями победой они сталкивались со все более сильным противником. От поисков пропавшего отца судьба вела Винчестеров к предотвращению Апокалпсиса, союзу с ангелами и конфликтам с ними же. Поочередно попав в Ад, Рай и Чистилище, потеряв души и неоднократно вернувшись к жизни, братья воспитывают внука Бога и бросают вызов создателю мира.



Фото: © кадр из сериала

Несмотря на высокие рейтинги всех сезонов, мнения фанатов разнятся. Все без исключения любят первые сезоны сериала. Кто-то считает, что завершать нужно было на пятом сезоне изгнанием Люцифера в Ад и гибелью одного из братьев.



Еще одна группа поклонников придерживается мнения, что идеальным завершением стал бы финал 11 сезона, в котором Бог примиряется с родной сестрой Тьмой. При этом большинство негативно отзывается о седьмом сезоне, где Винчестеры сражаются с монстрами левиафанами.

Сериал начинается с событий 1983 года, когда Мэри Винчестер на глазах мужа Джона и маленьких сыновей мистически погибает. Спасшиеся муж и дети колесят по стране, разыскивая виновника ее гибели. Через 22 года точно так же погибает подруга повзрослевшего Сэма, который к тому времени пошел учиться в колледж. Он бросает учебу ради мести и со старшим братом отправляется на поиски пропавшего отца.

Фото: © кадр из сериала

Винчестеры следуют за оставленными отцом подсказками, уничтожают призраков и полтергейстов, изучают местные легенды и снимают проклятия, убивают вендиго и гулей, истребляют перевертышей, вервольфов и вампиров, изгоняют вселяющихся в людей демонов и даже вступают в схватку с Бабой Ягой.

Позже им предстоит столкнуться с зомби и магией вуду, волшебными существами фейри из мира Авалон, познакомиться с джинами. Список пополнят библейские создания, а еще боги из самых разных религий, когда-либо созданных человечеством – зрители окунутся в легенды Древней Греции и Египта, скандинавскую мифологию, лучше узнают сюжеты знакомых с детства сказок.

Фото: © кадр из сериала

Знаковым считается эпизод, в котором Дин скептически воспринимает известие о существовании ангелов, а брат признается, что очень хочет в них верить. Позже ангелы станут неотъемлемой частью их жизни, а один – членом семьи, кем-то вроде забавного и нелепого дядюшки, разговаривающего стихами и напоминающего детектива Коломбо в плаще.

История набирает обороты



История становится более масштабной, когда у младшего брата просыпаются экстрасенсорные способности и выясняется, что он – идеально вместилище для Люцифера, тысячелетия назад заточенного Богом в клетке.

Винчестеры должны остановить рвущегося к свободе дьявола, но нашедшийся отец мальчиков отдает демону ключ от врат Ада и свою душу за спасение старшего сына. Вскоре его примеру последует Дин, спасая убитого младшего брата.

Фото: © кадр из сериала

Судьба и благополучие мира для Винчестеров отходят на второй план, когда на кону жизнь близких. Через год после договора с демоном Дина разрывают адские псы, но ни на секунду он не жалеет о сделанном выборе. Попав в Ад, он помнит о том, что его младший брат жив и здоров.

Когда мифология сериала расширяется за счет библейских мотивов, ангел Кастиель спасает Дина из Ада. Пытаясь остановить начало Армагедона, братья возвращают Сатану в клетку, но теперь в жертву себя приносит Сэм, падающий в преисподнюю вместе с Люцифером.

Фото: © кадр из сериала

Позже Сэм вернется назад, но уже без души, и Дин сделает все, чтобы вернуть ее брату и получить назад настоящего Сэмми. За брата Дину придется торговаться даже с самой Смертью – единственным существом, которого он боится. Бороться за душу брата позже придется и Сэму, когда погибнет Дин и вернется в виде демона. Разумеется, Сэм сможет его спасти, а Дин убьет саму Смерть ради брата.

Театр абсурда

Шоу приобретает элементы абсурда, когда братья узнают о серии книг «Сверхъестественное», где некий Чак (позже он окажется Богом) описал всю их жизнь. Братья находят фан-сайт поклонников книг и узнают, что такое фанфики. Еще они окажутся в параллельном мире, где актеры Джаред и Дженсен играют братьев Винчестеров в сериале «Сверхъестественное».

Возможно, шоу показалось бы чересчур мрачным и богохульственным, если бы не неистребимый юмор главных героев, множество шуток и нелепых ситуаций, в которые они попадают. Шоураннер Эрик Крипке рассказал, что пилот был снят в стиле хоррор, но тот получился слишком тяжеловесным. Его решили переснять, разбавив юмором, о чем ни разу не пожалели.

Фото: © кадр из сериала

Например, Дин все время потешается над пристрастием брата к вегетарианской кухне и его трепетному отношению к прическе. Сэм же посмеивается над любовью Дина к пирогам, ужастикам, мыльным операм и азиатским красоткам, шутит над невежеством брата в современной культуре. Так, Дин не знает, что такое Xbox и уверен, что MySpace — это порно-сайт.

Все это остается на уровне братского подтрунивания и никогда не пересекает границу для того, чтобы превратиться в издевку. Из серии в серию зрителям показывают, насколько братья дорожат друг другом. Это показывают даже в деталях, например, амулетом, который в детстве Дину подарил брат, и тот почти с ним не расставался.

Обретение дома

Братья путешествуют как в пространстве, так и во времени. С помощью явившегося из прошлого деда Генри они находят бункер Хранителей знаний, потомками которых являются. Он полностью автономен и заполнен снаряжением, книгами и артефактами. Братья, много лет жившие в придорожных мотелях или верной «Импале», обретают настоящий дом.

Фото: © кадр из сериала

На некоторое время они обретут мать, а перед тем, как опять лишатся ее навсегда, семья Винчестеров воссоединится в полном составе из-за временного парадокса, перенесшего к ним отца Джона.

Они и сами станут в некоторой степени родителями, когда вместе с Кастиелем им придется воспитывать нефилима – обладающего огромной силой сына смертной женщины и Люцифера.

Фото: © кадр из сериала

Несмотря на опасения Дина, который боится, что мальчик станет чудовищем по примеру отца, они в итоге становятся настоящей семьей, где трогательно заботятся друг о друге. Ради спасения мальчика и брата Дин едва не погибнет.

Скучающий Бог в финале



Вновь встать на защиту семьи и всего мира братьям приходится, когда Чак, раскрывший свою божественную личность, потребует убийства своего внука-нефилима, убеждая, что тот – угроза всему сущему. Дин отказывается. Тогда Чак восклицает: «Отец, убивающий сына – это ведь так эпично». Он проговаривается, что весь этот мир – не больше, чем литературный эксперимент скучающего Бога.

Фото: © кадр из сериала

Наверное, одной из главных шуток шоураннеров стала личность Бога. Это закомплексованный писатель-графоман с огромным самомнением, уничтожающий свои черновики один за другим, чтобы написать набело новую книгу. Винчестеров он не раз называл любимыми героями его любимого сериала. И очень расстроился, когда они не согласились с уготованной ролью.

До финальной точки осталось две серии. Уже известно, что последний эпизод продлится два часа и будет посвящен исключительно братьям, которые за прошедшие годы умирали множество раз и возвращали к жизни друг друга, оказывались в раю и аду, вступали в схватку со Смертью и бросили вызов Богу.



Издание TVGuide справедливо отмечает, что сериал бывает довольно глупым, но в центре всегда находятся Сэм и Дин — «ориентир, ведущий этот сериал домой». Возможно, братьям снова придется погибнуть для того, чтобы спасти свой мир. Фанаты верят, что если им придется погибнуть, то только вместе, а впереди будет ждать общий рай с верной «Импалой» и пирогом на завтрак.

История Винчестеров — в первую очередь «рассказ о связи столь глубокой, что даже смерть не может ее разорвать». Но актер Дженсен Эклс (Дин) признался, что несколько дней не мог принять финал, который уготовили Винчестерам шоураннеры. Какой именно — узнаем 20 ноября.