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Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Бурятии
Все больше автомобилистов в регионах Сибири превращаются в ковидных волонтеров, бесплатно развозя врачей по вызовам. Сначала добровольцев были единицы, теперь это уже сообщества, где водители выходят на «смены» по графику.  

Согласно рекомендациям Минздрава и Росптербнадзора, людям с симптомами ОРВИ (в том числе COVID-19) следует вызывать врача на дом. При тяжелом состоянии — скорую помощь, при более легком — участкового терапевта. В итоге на одного врача поликлиники приходятся десятки вызовов в день, «обслужить» которые не хватает времени и служебного транспорта.

В Новосибирской области одним из первых возить врачей бесплатно предложил таксист из Бердска Иван Андреев. Такая мысль ему пришла, когда пассажиры в разговорах стали все чаще жаловаться на многодневное ожидание врача.

«О масштабах этой беды многие не знают. Очень страшно, что происходит. Понимаете, где-то парк устаревший, машины ломаются. Автомобилей не хватает, врачей не хватает. Очень сложная обстановка. Врачи ходят пешком на вызовы. Ну, это вообще! Почему бы и не помочь?», — поделился Андреев.

Он создал группу во «ВКонтакте», где собирает автомобилистов, готовых помогать. Сейчас уже несколько водителей работают по сменному графику, выезжая с медиками по вызовам в Бердске, Искитиме, Академгородке.

«Я работаю с 12.00 до 16.00, потом иду домой на час и выхожу на смену. Кто-то из водителей работает до или после меня», — рассказывает таксист.

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Во вторник новосибирский активист Елена Носковец разместила на своей странице во «ВКонтакте» пост, где сообщила, что также развозит врачей по вызовам.

«Вчера я возила двух докторов из поликлиники по вызовам: Зою и Владимира. У Владимира вчера был день рождения, и он взял себе только семь заявок вместо обычных 11-13», — написала она.

Оба добровольца уверяют, что не боятся заразиться коронавирусом от врачей, которые контактируют с множеством больных. Поскольку сейчас в регионе сложилась такая обстановка, что подхватить COVID-19 можно где угодно. 

«В магазине, на заправке, от пассажиров. Я же не спрашиваю у них справку. А врачи работают на износ, я теперь это знаю. Им каждому памятник при жизни надо ставить», — сказал Андреев.

«Вся одежда насквозь мокрая»

Некоторые волонтеры не боятся заразиться еще и потому, что… уже переболели коронавирусом. Так, член общественной палаты Иркутска Алексей Жемчужников перенес COVID-19 в начале осени. А когда выздоровел, решил, что будет помогать медикам.

Он присоединился к акции «Поможем врачам вместе», которая проходит с 10 октября в Иркутске, Красноярске, Ангарске, Братске. Уже через две недели организаторы акции набрали более 250 волонтеров-автомобилистов. За это время они вместе с врачами выехали на 4,4 тысячи вызовов.

По данным организатора акции Вадима Костенко, при доставке врача от поликлиники до пациента на машине, охват больных увеличивается почти на 70%.

Общественник Жемчужников говорит, что просто не может представить, как врач без машины может пройти по 20 с лишним вызовам в день пешком, да еще с защитным костюмом.

Автомобилисты Иркутска развозят врачей по вызовам
Фото: © facebook.com/Вадим Костенко

«Вот эти инопланетянские костюмы сделаны из недышащего материала. В квартире врач может пробыть до получаса и к концу смены вся одежда под защитным костюмом насквозь мокрая. Врачи носят с собой второй комплект одежды, чтобы переодеться. Как предполагается, чтобы врач в защитном костюме ходил по вызовам без машины, я не понимаю», — написал он на своей странице в Facebook.

Присоединился к помощи медкам и депутат Законодательного собрания Забайкальского края Чингис Бальжинимаев. Он развозит врачей в поселке Могойтуй, чтобы те смогли взять анализы на наличие коронавирусной инфекции у заболевших.

Администрация района и поселка выделила автотранспорт для медработников, но машин, по словам Бальжинимаев, недостаточно. Поэтому помощь автомобилистов — это то, что сейчас очень поможет на самом деле. 

Автомобилисты Хакасии также в конце октября начали помогать медикам. А в Красноярске заработал чат для водителей-волонтеров «Довези врача». Аналогичные добровольные сообщества водителей стихийно возникают и в других городах Сибири.

«Ковидное» такси

А в Бурятии, в городе Улан-Удэ ежедневно с 8.00 до 23.00 часов работают десять автомобилей, которые перевозят пассажиров с коронавирусной инфекцией. С 4 ноября «ковидное» такси приняло и обслужило более 150 заявок от пациентов.

«Сейчас идет, так скажем, обкатка данного проекта… Это для транспортировки тех, кто имеет хорошее состояние, не тяжелое», — сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. 

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