Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы

Волонтеры Хакасии начали возить врачей на вызовы из-за нехватки машин в медучреждениях, всех желающих призвали помочь медикам, сообщает правительство региона.

Автовладельцы предложили бесплатно возить врачей на вызов к больным пациентам. На каждый участковый пункт поликлиники в Абакане ежедневно приходится более 60 вызовов. В связи с повышенной нагрузкой учреждений, машин и водителей не хватает.

Работа волонтеров согласована с региональным Минздравом. У каждого помощника – шефство над своей поликлиникой.

«Если у вас имеется автомобиль и есть возможность оказать содеиствие в развозке волонтеров и врачеи до мест жительства пожилых людеи, вас будут рады видеть в команде добровольцев. С ними можно связаться по номеру телефона: 8 (3902) 215-230 или приехать по адресу: Республика Хакасия, Абакан, улица Чертыгашева, 90, кабинет 35», — говорится в сообщении.