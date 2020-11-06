Отставка главы Минздрава обрадовала омичей

Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП со «скорыми» уволил главу Минздрава региона Ирину Солдатову, эта новость вызвала восхищение жителей региона.

В конце октября бригады скорой помощи в Омске привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии, потому что тех не брали в больницы. В ведомстве началась служебная проверка. В четверг вечером стало известно об увольнении министра Солдатовой.

«Ну вот теперь, Саня, я тебя зауважал», «У нас хороший губернатор, уважаем! Хоть кто-то реально что-то делает из всех чиновников», «Очень рад, что губернатор прислушался к мнению народа, молодец», «У кого-то есть яйца», – такими комментариями встретили новость омичи в соцсетях.

Но некоторые пользователи добавили, что важно, чтобы на место Солдатовой пришёл достойный министр, иначе в системе здравоохранения ничего не изменится.