Винтажные и «умные»: как выбрать наручные часы

Наручные часы не теряют актуальности и остаются на пике моды. При этом не отстают от прогресса — становятся «умнее» и прочнее, заводятся при движении руки и заряжаются от солнца. Какими бывают современные часы и на что обратить внимание при выборе?

«Часы — тот редкий аксессуар, на который мода в ее привычном понимании почти не распространяется. Да, безусловно, в этом сегменте тоже есть свои тренды, однако традиционное качество и классический дизайн здесь зачастую ценятся выше любых нововведений», — говорит PR-менеджер компании «AllTime» Екатерина Третьякова.

Главные виды наручных часов

Механические часы — остаются главным трендом в деловом стиле. Сегодня они делятся на два типа. Первые с классическим ручным заводом. Вторые более современные — с автоподзаводом. Заводятся они с помощью вращения ротора. Обладателю такой модели нужно просто пошевелить рукой, и ротор придет в движение.

Технологии производства электромеханических кварцевых часов, также популярных в бизнес-сегменте, тоже не стоят на месте. Некоторые производители уже используют для заряда солнечную батарею – например, Citizen Eco Drive или Casio c технологией Tough Solar.

«А вот умные часы Suunto, Michael Kors, Fossil и Diesel используют перезаряжаемый аккумулятор», — объясняет аналитик коммерческого отдела «AllTime» Петр Ходаков.

Электронные часы подходят для активного отдыха и для повседневного использования. В некоторых моделях есть барометр, термометр, компас, миникомпьютер для дайвинга, контроль физической активности, пульсометр. Большинство современных часов оборудовано функцией защиты от влаги.

Часы с уровнем защиты от влаги 50wr — не пострадают в душе. Для плавания годятся часы со степенью защиты от 100wr. А погружаться под воду необходимо в модели с уровнем от 200wr и выше.

Военные (тактические, армейские) часы могут быть механическими или электронными, но всегда это самые точные, прочные и надежные модели. К тому же они легкие и их циферблат всегда отлично читается. Некоторые модели имеют тритиевую подсветку.

Скелетоны — это механические, иногда кварцевые часы, где части механизма полностью или частично видны через прозрачный циферблат.

«Стильный и очень красивый аксессуар. Особенно привлекает внимание циферблат, декорированный гравировкой или винтами из вороненой стали», — объясняет аналитик коммерческого отдела «AllTime».

Дайверские часы — еще один тренд, который уже несколько лет не выходит из моды. Обладают водонепроницаемостью и прочностью. Такие часы обязательно имеют:

вращающийся в одном направлении безель с минутной шкалой;

контрастную люминесцентную разметку, которую будет заметно даже на самой глубине, где очень темно;

антимагнитную защиту и выдерживать резкие перепады температуры от 5 до 40 градусов по Цельсию.

Какие часы нужны мужчине?

Критериев, по которым мужчины оценивают часы, много. Лучший способ не ставить себя перед неразрешимым выбором – иметь в коллекции несколько часов. «Необязательно дорогих. Выбор огромен, и покупатель, обладающий вкусом, всегда найдет себе подходящую модель и по внешнему виду, и по цене», — говорит PR-менеджер компании «AllTime».

Классика. Это всегда сдержанные формы, но и тут есть позиции, которые помогут подчеркнуть индивидуальность. Такие часы могут иметь как арабские, так и римские цифры или лаконичные часовые метки.

Цвет циферблата классических часов может варьироваться от равномерного до переливающихся градиентов, но он должен быть сдержанным. Возможно, на циферблате будет находиться окошко даты, а иногда – дополнительные маленькие циферблаты хронографа.

Форма корпуса классических часов – круглая, «бочка», реже – квадратная. К классическим моделям хорошо подходят кожаные ремешки и стальные браслеты.

Спортивные. Дайверские, гоночные и даже футбольные часы. Одни созданы для активных занятий, другие просто имеют эффектную форму. Как правило, выпускаются в стальных, титановых или композитных корпусах. Ремешок может быть из стали, титана, каучука, полиуретана. Отлично подходят к образам кэжуал, удобны в путешествиях.

Винтажные. Тренд последних десятилетий. Многие производители перевыпускают модели из своих старых коллекций, или создают часы, стилизованные под другие эпохи. Для них характерен большой размер, выразительные детали, стальной или бронзовый корпус. К ним подходят ремешки из «состаренной» кожи, тканевые и ремешки «миланского плетения».

Часы с усложнениями. Это категория дорогих и очень дорогих часов. Усложнения делают изделие уникальным. Турбийон, минутный репетир, индикатор запаса хода, вечный календарь. Корпус часов с усложнениями часто сделан из драгоценных металлов. К ним подходят ремешки из кожи аллигатора или браслеты из драгметаллов.

Для женщин главное — браслет

«В отличие от мужских моделей, прикладная функция женских часов никогда не носила основной характер. Показывают время? Отлично, спасибо! Но гораздо важнее, какого цвета у них ремешок», — делится мнением PR-менеджер компании «AllTime».

В этом сезоне в тренде браслеты миланского плетения, циферблаты, украшенные камнями, и модели всех оттенков розового.

Миланское плетение. Браслеты напоминают рыцарские латы. Они созданы по той же технологии кольчужного плетения. Использовать ее стали ювелиры еще во времена эпохи барокко. Часы выглядят элегантно за счет холодного блеска металла и являются одними из самых популярных у модниц.

Часы с драгоценными вставками. Тренд вне времени и сезона. Можно выбрать модели как с эксцентричным, ярким дизайном, так универсальные, которые будут отлично сочетаться даже с базовым гардеробом.

Розовый – новый черный. Сегодня ремешки и циферблаты от фуксии до пудрового — хит сезона. Хорошо выглядит сочетание розовых вставок с черным корпусом. Такие модели почти универсальны: их можно комбинировать с джинсовыми рубашками, шелковыми блузами или кардиганами поверх летящих платьев.

Унисекс. Подходят как для мужчин, так и для женщин. В моде — андрогинность и минимализм. Крупные бренды типа Disel, Casio, Calvin Klein, Kenneth Cole создают целые коллекции. Особенность дизайна в стиле унисекс заключается в его лаконичности, графичности и «чистоте».

Магазин часов Alltime

Новосибирск, Красный проспект, 71

ВКонтакте, Instagram