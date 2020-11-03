Разве это эталон: как выбирают президента США

Граждане Соединенных Штатов 3 ноября придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата на пост президента страны. Но исход выборов будет зависит не от них. Победителя определит коллегия выборщиков. Почему так недемократично устроены президентские выборы в США? И почему их может проиграть тот, кто наберет большинство голосов американцев?

Четырежды президентские выборы в США давали «сбой». В 1876, 1888, 2000 и 2016 годах их проигрывал кандидат, набравший большинство голосов простых избирателей. Так в 2000 году у разбитого корыта остался Альберт Гор, обошедший Джорджа Буша-младшего на полмиллиона голосов. В 2016 году жертвой оказалась Хиллари Клинтон. Она получила на 3 миллиона голосов больше, чем Дональд Трампа.

Эта избирательная система существует уже 231 год. Но где же здравый смысл? Почему американцы ее не привели в соответствие со временем?

Сила традиций

Выборы американского президента зеркально отражают историю страны. Соединенные Штаты — уникальное государство. Оно создавалось политическими мыслителями практически с чистого листа. И в его конституции были заложены самые прогрессивные на тот момент социальные идеи.

США появились, как конфедерация — свободный союз 13 штатов. Эти штаты являлись по сути самостоятельными образованиями и им не нужен был полноправный правитель. Они хотели выбирать руководителя, как «первого среди равных».

Схема президентских выборов стала результатом компромисса. Одни законодатели настаивали на том, чтобы главу государства должна определять коллегия выборщиков — образованных и достойных людей. Другие требовали всенародных выборов.

В итоге вышла логичная двухступенчатая система. Граждане голосовали внутри штатов, а штаты представляли господствующую в них позицию на государственном уровне. Эта схема прекрасно укладывалась в теорию общественного договора: люди передавали полномочия региональным властям, а те, в свою очередь, делегировали их президенту.

Как работает система

Общенациональные выборы проходят отдельно в каждом из 50-ти штатов. Они назначаются в один день — это всегда первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года.

В США двухпартийная система. В стране господствуют две партии, сменяющие друг друга у власти, — республиканцы и демократы. Каждая из них в ходе долгой, но демократической процедуры определяет своих кандидатов в президенты и вице-президенты – на выборах они идут в связке.

В каждых президентских выборах участие принимают представители маловлиятельных, а иногда и карликовых партий, а также независимые кандидаты. Но в силу особенностей политической системы они никогда не набирали сколько-нибудь значительного числа голосов.

Отмечая в бюллетенях своих кандидатов избиратели на самом деле голосуют за группу выборщиков от своего штата. Как правило, выборщики — это местный актив партий или доверенные лица кандидатов.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (пропорционально количеству жителей), плюс два сенатора (их количество равное для всех регионов). Сейчас в коллегию выборщиков входят 538 человек.

В штатах действует принцип «победитель забирает все». Выигравшая партия назначает всех выборщиков региона. Иначе говоря, неважно, сколько голосов в штате набрал проигравший, победитель получит все голоса. Таким образом, коллегия выборщиков — это право каждого штата выбирать президента. То есть, по сути, на президентских выборах голосуют не граждане, а регионы.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования. Коллегия не является неким совместно заседающим органом: в один и тот же день выборщики собираются в столице своего штата и голосуют, потом их голоса суммируются.

Победителем выборов становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов выборщиков (270 и более). При равном числе голосов победителя выбирает палата представителей Конгресса. Такое случалось всего дважды — в 1800 и 1824 годах.

Тонкая настройка

Столь сложная система ожесточенно критикуется сторонниками всенародных выборов и столь же яростно защищается радетелями американских традиций. И доводы ее защитников — довольно убедительны.

Важнейший аргумент «за» — защита идей федерализма. Речь прежде всего идет о защите интересов небольших по численности штатов Среднего Запада и Юга страны — типичной «одноэтажной Америки».

Именно жители этих регионов относят себя к WASP (White Anglo-Saxon Protestant — белые англосаксонские протестанты) — потомкам первых волн колонистов XVII-XVIII веков, построивших США. Именно они являются носителями традиционных американских ценностей и культуры.

В случае введения прямых президентских выборов, их победителями неизбежно становились бы кандидаты, поддержанные жителями огромных космополитичных мегаполисов Восточного и Западного побережий, а также Чикаго. Там живет больше избирателей.

А Нью-Йорк и Лос-Анджелес, как известно, настоящей Америкой не являются. Да и населены крупные города сплошь и рядом недавними выходцами из Китая, Пакистана, Афганистана, бывшего СССР, Венгрии, Польши и Латинской Америки, ни в грош не ставящими ценности труда и свободы первых покорителей фронтира.

Поэтому небольшим штатам дана фора — пропорционально они имеют право на большее число выборщиков. Именно поэтому в 2016 году в четвертый раз за всю историю выборов в США случилась такая коллизия, когда Трамп проигравший во всенародном голосовании, набрал больше голосов выборщиков.

«Каждый голос имеет одинаковый вес — но только не при странной арифметике коллегии выборщиков, где голос жителя Делавэра или Северной Дакоты имеет математически гораздо больший вес, чем голос в более крупных штатах — таких, как Калифорния, Техас или Нью-Йорк», — отмечает сенатор от штата Мэриленд, специалист по конституционному праву Джейми Раскин.

Недостаток системы

Огромный минус такой избирательной системы проявился в последнее годы — время, когда политическая система США оказалась в глубочайшем кризисе. Избирателей-демократов и республиканцев сейчас разделяет пропасть. Джозеф Байден и Дональд Трамп идут почти нога в ногу с небольшим перевесом первого.

Этот минус заключается в ущербной легитимности избранного президента, кто бы им не оказался. В ситуации, когда американское общество расколото на две половины, глава государства не сможет апеллировать напрямую к народу, поскольку тот его непосредственно не избирал.

Карта страны сейчас в основном разделена на два цвета по границам штатов — красный (республиканцы) и синий (демократы). Они традиционно поддерживают ту или иную партию. Жесточайшая борьба идет за колеблющиеся штаты. В 2016 году победу Трампу принесли Флорида, Пенсильвания и Огайо.

Есть риск, что исход нынешних выборов решит результат на уровне статистической погрешности. И тогда перед проигравшим кандидатом встанет выбор — достойно уйти либо отказаться признать итоги кампании и развязать политическую войну. Прецедентов со вторым вариантом в истории США еще не было. Но учитывая градус политической борьбы, и Байден, и Трамп могут на него решиться.