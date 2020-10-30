Автобусы в Омске будут останавливать из-за нарушений масочного режима

Проезд в транспорте без масок полностью запретят в Омске. Если пассажир не соблюдает масочный режим, экипаж автобуса имеет право остановить движение по маршруту и вызвать полицию.

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Новые ограничения будут действовать с 1 ноября, сообщил в пятницу пресс-центр администрации Омска. Пассажиров, которые вошли в салон общественного транспорта без защитных масок, будут выгонять.

«Если пассажир откажется выполнить требование экипажа, кондуктор или водитель вправе остановить движение по маршруту и сообщить об этом диспетчеру. Диспетчер, в свою очередь, вызовет наряд полиции к месту остановки», – сказано в сообщении.

Для перевозчиков вводятся штрафы за провоз нарушителей масочного режима. Санкции будут достигать 300 тысяч рублей.