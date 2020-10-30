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Координационный центр создадут в Омске после ЧП со «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин приехал с проверкой в Омск и заявил, что в регионе после забастовки «скорых» нужно создавать единый координационный центр.

«Произошедший на днях инцидент, на наш взгляд – сбой в системе при переходе от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому, так как полностью автоматический режим ввести без полной цифровизации всех учреждений здравоохранения нельзя. Эти ситуации можно предупредить, если будет создан единый координационный центр», – цитирует Камкина пресс-служба Минздрава РФ.

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Предполагается что в центре будет аккумулироваться информация о пациентах, которых планируется госпитализировать из районов, там будут регулировать их потоки.

Кроме того, по словам Камкина, омский Минздрав должен разработать новый регламент, где будут определены ответственные за подачу сведений о наличии свободных мест в каждой больнице.

Во вторник бригады скорой помощи в Омске привезли к зданию Минздрава региона тяжёлых пациентов с коронавирусом, которых не брали в больницы. После служебной проверки с должности сняли замминистра здравоохранения Анастасию Малову.

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

ifhbrjd

Ни за что не угадаю, кто террорист!