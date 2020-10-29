Врач омской «скорой» возмутилась хамством пациентов

Врач омской службы скорой помощи Юлия Моргунова написала в соцсетях эмоциональный пост о хамстве пациентов, омичи поддержали медика.

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На этой неделе бригады скорой помощи в Омске устроили забастовку: они привезли больных коронавирусом в тяжёлом состоянии к зданию Минздрава, так как больницы не принимали их.

«Те, кто считают себя больными и просят помощи, по факту издеваются над бригадой скорой, считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом, грозить всем, начиная от кары небесной, заканчивая тюремным сроком. Почему я, врач с 20-летним стажем, с высшей врачебной категорией должна это терпеть?» – написала Моргунова в сообществе «Обычный врач» соцсети «Одноклассники».

Врач добавила, что в понедельник в ответ на очередное хамство пациентов вызвала полицию и составила заявление по статье «Оскорбление чести и достоинства при исполнении и препятствие оказанию медицинской помощи».

Пользователи Сети поддержали врача одобрительными комментариями. Пост распространился по другим соцсетям, в том числе в сообществах других городов Сибири.