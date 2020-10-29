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Замминистра уволили в Омске после ЧП со «скорыми»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заместитель министра здравоохранения Омской обласи Анастасия Малова отстранена от должности после ЧП со «скорыми», сообщил в своём Instagram в ночь на четверг губернатор региона Александр Бурков.

Поздним вечером во вторник бригады скорой привезли к зданию Минздрава региона пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии, которых не принимали в больницы. После забастовки места для больных нашлись, но позже ряд омских СМИ сообщил о смерти одного из них. В Минздраве началась служебная проверка.

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«Отстранена от занимаемой должности заместитель министра здравоохранения Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», – написал Бурков.

Заместителем министра здравоохранения по лечебной части назначили Александра Ахрамовича, который возглавлял городскую поликлинику №2. Он будет курировать вопросы организации медицинской помощи взрослому населению Омской области.

«Нагрузка на медицинское звено сейчас колоссальная. И обеспечить всех обращающихся за помощью возможно только при грамотной координации процессов. Именно для этого были сделаны кадровые перестановки в Минздраве», – пояснил губернатор.

Сам Бурков во время ЧП находился на больничном с коронавирусом и работал удалённо. Он сообщил, что уже выздоровел и выходит на работу, чтобы лично контролировать происходящее.

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По результатам внутренней проверки вчерашнего инцидента уже принято несколько решений. - Отстранена от занимаемой должности заместитель министра здравоохранения Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи. - На заседании Правительства принято решение о назначении замом министра здравоохранения по лечебной части Александра Ахрамовича (на фото). Ранее он возглавлял Городскую поликлинику №2. Новый руководитель будет курировать вопросы организации медицинской помощи взрослому населению региона, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь. Нагрузка на медицинское звено сейчас колоссальная. И обеспечить всех обращающихся за помощью возможно только при грамотной координации процессов. Именно для этого были сделаны кадровые перестановки в Минздраве #омскаяобласть

Публикация от Александр Бурков (@burkov.aleksandr.leonidovich)

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