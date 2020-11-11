Почему зимняя шапка должна быть меховой

Натуральный мех — очень красивый, теплый, удобный и износостойкий материал. Шапка из него согреет в любые морозы. О видах меха для разных погодных условий и трендовых моделях сезона 2020/2021 поделились специалисты из интернет-магазин «Шапко».

Почему мех греет лучше искусственных материалов? На самом деле он просто сохраняет тепло человеческого тела. Ворсинки меха формируют вокруг себя воздушную подушку, а воздух сам по себе плохо проводит тепло, а значит и холод.

Теплопроводность в первую очередь зависит от высоты слоя воздуха в волосяном покрове, поэтому рослый густой мех будет наиболее теплым.

Какой мех лучше

Самый востребованный сегодня мех — норка. Она обладает высокой износостойкостью, не боится повышенной влажности. Изделия из этого меха, прекрасно держат форму и устойчивы к деформации. В шапке из норки будет комфортно при температуре до минус 25 градусов.

Мех лисы обладает нежным шелковистым волосом, длинным (до 8 сантиметров) ворсом и густым подпухом, что обеспечивает высокие теплосберегающие свойства. Даже при морозе в 40 градусов ниже нуля поверхность шапки останется теплой на ощупь — это уникальная особенность именно лисьего меха.

Один из самых теплых — мех песца. Благодаря густому подшерстку и длинному ворсу, в шапке из песца будет комфортно и в минус 30. Также этот мех дает большой простор фантазии дизайнеров, так как его окрашивают в самые разнообразные цвета и оттенки.

Фото: Мех песца © «Шапко»

Шкурка енота долговечна и обладает высокой износостойкостью, густая, теплая и нежная, с длинной, жестковатой на ощупь остью и мягкой подпушью. Изделие из этого меха «работает» до минус 30 градусов. Мех енота, как правило, подкрашивают или тонируют, в естественном цвете используют редко.

Шапки из каракуля рассчитаны на мягкие зимы — до минус 15. Каждое изделие неповторимо, поскольку обладает уникальным рисунком завитков. «Шапко» использует в производстве узбекский каракуль — легкий, тонкий, так называемого жакетного типа, у которого тугие завитки образовали трубчатые вальки разной длины по всей площади шкуры.

Мутон — специально обработанная овчина из Австралии. Ему не страшны влажная погода, снегопад и низкая температура до минус 20 градусов. Мех мягкий, упругий, с плюшевой текстурой и отличными эксплуатационными свойствами. Он устойчив к истиранию, даже после длительной носки не теряет свой вид.

Шапки из кролика носят при температуре от 10 до 20 градусов ниже нуля. Мех породы «Рекс» отличает повышенная износостойкость, длинный ворс и набитый подпух. Изделия сохраняют первоначальный внешний вид до пяти сезонов.

Шапки из нерпы ценятся за водоотталкивающие свойства. Во влажных климатических условиях им не страшны загрязнения больших городов и отрицательные температуры до минус 15 градусов.

Шапки из ондатры отличаются повышенной водоустойчивостью. По внешнему виду этот мех напоминает норку.

Правильная подкладка меховой шапки

Подкладки для меховых шапок изготавливают из высококачественных тканей, например, саржи или креп-сатина. Также широко используется флисовая подкладка. Такой материал прекрасно сохраняет тепло и обладает влагоотталкивающими свойствами, при этом очень мягкий, легкий, гипоаллергенный.

Без подкладки изготавливаются изделия, в которых она не предусмотрена: вязаные модели с меховой обвязкой или нашивкой, головные уборы, изготовленные волосяным покровом внутрь, трикотажные изделия.

Шерсть плюс акрил

Среди вязаных шапок лучше всего сохраняют тепло изделия, в составе которых больше натуральных материалов. Но натуральная шерсть подвержена усадке, с ней сложно получить яркие цветовые решения. Синтетический аналог, в частности, акриловая шерсть отличается тем, что при долгой эксплуатации головной убор все также сохраняет первоначальную форму и шикарную расцветку.

Поэтому мастера используют смешанный состав нити: 50% шерсти, 50% ПАНа, что в разы повышает качество изделий, за счет чего они приобретают лучшие эластичные и теплообменные свойства. А если такие головные уборы утепленны флисовой подкладкой, то способны сохранять комфортный микроклимат при температуре воздуха до минус 15 градусов.

Как подобрать модную шапку

Современные модные тенденции в сезоне 2020/2021 отдают предпочтение мягким формам, легко драпирующимся и трансформирующимся на голове. В тренде меховая обвязка.

Стоит обратить внимание на меховые изделия с козырьком, изделия из длинноворсового меха, шапки-боярки и шапки-бини. Неизменной остается классика — береты из норки и мутона.

«Шапко» предлагает оригинальный вариант — павлопосадский платок с мехом. Оригинальный шерстяной платок Павлопосадской платочной мануфактуры утепляют флисовой подкладкой и украшают пушниной.

Чтобы не растеряться в разнообразии моделей, специалисты советуют выбирать шапку по двум критериям: дизайн головного убора по форме лица, а материал — по температуре на улице.

Овальное лицо — подходят практически все фасоны.

Круглое лицо — наиболее выигрышно смотрятся ассиметричные модели и объемные береты.

Треугольная форма лица — максимально простые фасоны, с минимумом декоративных элементов.

Квадратное лицо — удачным решением станет шапка-ушанка.

Ассортимент мужских головных уборов более стабилен: это шапки-ушанки, папахи, малахаи, кубанки, кепки и картузы. Спросом пользуются как цельномеховые изделия, так и комбинированные кожей, замшей, текстилем. Для мужских шапок используется песец, норка, каракуль, енот, мутон, а также нерпа и ондатра.

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Как выбрать шапку в интернет-магазине

При покупке шапки в интернете важно указать верный размер головы. Определяется он измерением длины окружности головы на один сантиметр выше бровей и по самой выступающей части затылка.

Важный нюанс: например, если получено значение между 56 и 57, вернее будет последнее, так как большинство моделей оснащаются утягивающей, регулировочной лентой, что позволит скорректировать размер шапки.

Меховая шапка — недешевый предмет одежды, поэтому приобретать товар следует в проверенных интернет-магазинах. Отличить ресурс-пустышку довольно просто: ведь только честные производители дают возможность оплатить покупку после осмотра товара в полученной посылке.

Как ухаживать за мехом

Меховые шапки при бережной эксплуатации и правильном хранении прослужат до 15 лет. Большинство видов пушнины рекомендуется беречь от намокания и не носить при повышенной влажности.

Но если зимой внезапно пошел дождь, мех можно спасти. Нужно убрать излишки воды мягкой впитывающей тканью, затем заполнить внутреннее пространство изделия бумагой и оставить сушиться при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов.

Не нужно расчесывать мокрый мех. После того как головной убор полностью высохнет, достаточно пригладить его однорядной расческой плавными движениями по направлению ворса.

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