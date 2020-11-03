Утеплитель для одежды: какие инновации греют?

Как выбрать утеплитель для одежды? Чем отличается утеплитель для спортивных костюмов и городских пальто? Какой прослужит долго и в чем преимущества синтетического утеплителя перед натуральным?

Уже не секрет, что в XXI веке синтетические утеплители могут не только заменить натуральные, но и превзойти их по ряду характеристик. И убеждение в том, что теплый материал должен быть плотным и тяжелым – не более чем миф и стереотип из прошлого, утверждают специалисты.

«За последние 10 лет рынок утепляющих материалов для одежды продвинулся далеко вперед благодаря инновационным технологическим решениям. Мы наблюдаем постепенное вытеснение натуральных утеплителей синтетическими», – рассказывает руководитель отдела маркетинга холдинга «С2 Групп» Елена Мельникова.

Она приводит в пример одежду для активного отдыха. Синтетика лучше справляется с теплоизоляцией во влажных условиях.

«Наша идея – это создание альтернативного решения импортным утеплителям. Мы разработали утеплитель исключительно для одежды – слайтекс. Главная особенность заключается в том, что при минимальном объеме он обладает высокими показателями суммарного теплового сопротивления, то есть очень теплый и одновременно легкий», – поясняет Мельникова.

Холдинг «С2 Групп» выпускает нетканые материалы с 2000 года. Основное направление – производство утеплителей и наполнителей для текстильных изделий, в том числе и одежды. Ранее предприятие называлось «Сибирский синтепон», в 2016 году был проведен ребрендинг, название поменялось на «С2 Групп».

Плюсы синтетического утеплителя

В изделиях со слайтексом удерживается больший объем молекул воздуха, чтобы создать воздушную подушку между телом человека и окружающей средой. При производстве слайтекса используется тонкое высокоизвитое полиэфирное волокно. Для усиления свойств в состав утеплителя добавлены другие волокна и компоненты, что наделяет полотно широким спектром свойств.

Слайтекс производят по современной технологии: используется не склейка, а термоскрепление волокон: разные по типу волокна и компоненты скрепляются под воздействием высокой температуры. Это обеспечивает высокие термостойкость и износостойкость материала.

Слайтекс VS синтепон

Существенный недостаток синтепона – это низкая износоустойчивость: показатели теплового сопротивления этого материала снижаются после стирки уже на 15%. Частая проблема при использовании синтепона – миграция волокна на поверхность и подкладку изделия. Единственный плюс синтепона – низкая стоимость, но это условная экономия при относительно коротком сроке эксплуатации.

Теплозащитные свойства слайтекса по сравнению с синтепоном выше на 20% и после прохождения цикла стирок не меняются. Синтепон более жесткий и тяжелый материал, изделие с ним выглядит мешковатым. И в этом он снова уступает слайтексу, одежда из которого и компактнее, и легче, и выглядит эстетичнее, поскольку материал позволяет проще реализовать концептуальные дизайнерские линии силуэта изделия.

Поскольку слайтекс, в отличие от синтепона, был специально разработан для одежды, он изначально обладает широким спектром преимуществ: высокими тепловыми параметрами, легкостью, объемностью, устойчивостью к влаге, ветру, оптимальным балансом воздухопроницаемости и теплосбережению.

Современный утеплитель устойчив к многократным стиркам. Во время испытаний образец проходит цикл в 60 стирок, после этого он сохраняет изначальные параметры и не теряет свойств. Но вряд ли кто-то, купив куртку, успеет постирать ее столько раз. Слайтекс быстро сохнет, не впитывает влагу, прочный на разрыв.

Важное преимущество синтетического утеплителя для производства одежды – цена, она ниже, чем у натурального утеплителя. Холдинг «С2 ГРУПП» производит не только синтетические утеплители, но и утеплители с добавлением натуральной шерсти.

За разработку слайтекса Холдинг «С2 Групп» получил две престижные премии: «Приоритет» – премия в области импортозамещения и «Золотое веретено» – в области индустрии моды.

Виды утеплителей для одежды

Основные виды слайтекса, предназначенные для утепления повседневной и спортивной одежды:

«Стандарт U»

Универсальный утеплитель для одежды различных направлений. Обладает базовыми свойствами всей линейки «Слайтекс». Мягкий, теплый, устойчивый к стиркам утеплитель.

«Норд»

Объемный, быстровосстанавливаемый утеплитель с высокими тепловыми свойствами. Применяется в специальной и форменной одежде, а также в outdoor-экипировке для защиты от пониженных температур.

«Микро»

Со свойствами эко-пуха, тончайшая структура микроволокон способствует созданию оптимального микроклимата в одежде.

«Найс»

Мягкий, объемный и компактный утеплитель со свойствами влагостойкости. Незаменим в изделиях, где необходимо подчеркнуть тонкие силуэтные линии.

«КИДs»

Усилен спанбондом, который обеспечивает ветрозащиту. Появляется дополнительный слой, многослойность работает на усиление тепловых свойств. Это утеплитель для высококачественной детской одежды с учетом климатических условий России.

«Спорт»

Легкий и теплый материл с водооталкивающими свойствами. Поддерживает климат-контроль в одежде для занятий спортом и активного отдыха. Также усилен спанбондом, который обеспечивает дополнительную защиту от ветра.

«Премиум»

Гидрофобный утеплитель премиум-качества с высокими параметрами теплового сопротивления. Тончайшая структура микроволокон в составе способствует формированию оптимального баланса воздухопроницаемости и теплосбережения.

Утеплители обладают различной плотностью – от 60 до 300 граммов на квадратный метр. Они выпускаются рулонами шириной по 1,5 метра.

Один и тот же вид утеплителя, если его использовать в сочетании с различными тканями верха и подкладки, будет работать по-разному. Чтобы сделать изделие более теплым, специалисты рекомендуют добавлять в него несколько слоев утеплителя.

Производственный комплекс «С2 Групп» – семь линий по выпуску нетканых объемных материалов в Новосибирске, современный парк швейного оборудования. Клиенты холдинга «С2 Групп» – крупные швейные и мебельные предприятия России и стран СНГ.

На какую температуру рассчитан слайтекс

До 0 градусов – один слой слайтекса плотностью 60 или 80 гр/м2

От 0 до -10 градусов – один слой слайтекса плотностью 120-150 гр/м2

От -11 до -25 градусов – два слоя плотностью 100 гр/м2 или два слоя, один из которых плотностью 100 гр/м2, а другой 150 гр/м2

От -26 до -40 градусов – поможет многослойность, например, два слоя по 150 гр/м2

Но при расчете плотности утеплителя для одежды необходимо учитывать также толщину подклада и верхней ткани изделия.