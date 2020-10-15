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Особые гробы для умерших от коронавируса появились на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Olivier PerrinИзначально этот файл был загружен участником O.perrin из французский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Гробы с окошками для похорон умерших от коронавируса начали делать в Барнауле по просьбе родственников.

Как рассказал руководитель «Алтайской похоронной службы» Константин Кобзев порталу «Амител», люди просят об этом ритуальные компании потому, что им сложно прощаться, не увидев покойного.

При этом стеклянные «окошки» ритуальные компании врезают в обычные гробы. Такая услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч в зависимости от материала и уровня сложности работы.

Но не все фирмы региона соглашаются выполнять такие заказы, кто-то пытается отговорить клиентов, ведь когда гроб будут закапывать, «стекло с землей посыплются на лицо человеку». Если думать о том, чем закрыть эту рамку, будет испорчен внешний вид гроба.

Но не все фирмы Алтайского края работают по таким заказам. Так, например, директор "Алтайского похоронного дома" Владимир Клевакин рассказал корреспонденту amic.ru, что лично он не рекомендует своим клиентам заказывать такие гробы.

Другие службы ссылаются на предписание Роспотребнадзора, по которому тело умершего человека, зараженного этой инфекцией, должно находиться в герметичном пакете и герметичном гробу. А потому даже случае наличия окошка лицо видно не будет. Кроме того, такая конфигурация гроба нарушает герметичность. При этом сами представители надзорного ведомства наличие такого предписания опровергают.

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Особые гробы для умерших от коронавируса появились на Алтае
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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

brr7

они с чекистом одного роста)))