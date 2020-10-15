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Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Середина осени — традиционное время, когда гражданам России приходят квитанции для оплаты налогов. Куда обращаться, если уведомление не пришло? Где еще можно узнать размер налога и как выгоднее всего оплатить?

Имущественных налогов, которые платят граждане России, — три: за транспорт, землю и недвижимость. Транспортный налог начисляют за автомобили, самолеты, вертолеты, моторные лодки, снегоходы. На недвижимость — за квартиры, дома, гаражи, машиноместа, земельные участки, нежилые помещения.

Уведомления по почте и онлайн

Налоговые уведомления направляются по почте на адрес регистрации собственника имущества либо в электронном виде зарегистрированным пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Например, почти 40% уведомлений об уплате физическими лицами имущественных налогов в этом году направлено жителям Новосибирской области в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков, сообщило Управление Федеральной налоговой службы по региону.

Логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика» можно получить в любой налоговой инспекции. Либо использовать для входа данные учетной записи портала «Госуслуги», если она подтверждена.

Налогоплательщики обязаны оплатить имущественные налоги за 2019 год до 1 декабря 2020 года.

Гражданин должен получить уведомление до 1 ноября. Если этого не произошло, а облагаемое налогами имущество (транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый дом, гараж) имеется, то следует самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию и уточнить данные.

Это можно сделать любым удобным способом: лично, по почте, через электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» или по телефону Единого контакт-центра 8 800 222 22 22.

Налоги и «Госуслуги»

Собственникам имущества следует иметь в виду, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на Единый портал госуслуг, уточнил начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Новосибирской области Вячеслав Коновалов.

На «Госуслугах» сумма отображается уже тогда, когда она становится долгом, то есть после истечения установленного законодательством срока для уплаты. То есть если налогоплательщик не уплатил налоги до 1 декабря, после этой даты на портале в сервисе «Налоговая задолженность» появится сумма долга.

Как оплатить налоги

Бумажную квитанцию, поступившую вместе с уведомлением о налоге, можно оплатить в отделении банка, на почте, в МФЦ или в кассах местных администраций.

Уплатить налоги онлайн можно на сайте ФНС России в «Личном кабинете» или с помощью сервиса «Заплати налоги». Также работает мобильное приложение «Налоги ФЛ». Его можно установить на смартфоны с «Андроид» и iOS.

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Также имущественные налоги можно оплатить на «Госуслугах». Для этого нужна подтвержденная учетная запись и код УИН. УИН — это длинный код на налоговом уведомлении.

Комиссия с платежа, независимо от того, делается ли это с помощью банковской карты либо наличными денежными средствами, не взимается.

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