ОСАГО в Сибири подешевело на рубли

Средняя стоимость ОСАГО снизилась в регионах Сибирского федерального округа, лидером стала Кемеровская область, сообщила пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В сентябре 2019 года средняя премия для автовладельцев Кузбасса составляла 5 745 рублей, а уже в сентябре 2020 года она упала до 5 578 рублей. Снижение средней стоимости полиса ОСАГО составило 2,9%.

На втором месте среди субъектов СФО оказалась Омская область — стоимость обязательной автогражданки здесь снизилась на 1,84%. Средняя премия для физлиц в сентябре 2019 года составляла 5 404 рубля, а в сентябре 2020 года она снизилась до 5 305 рублей. Третье место занял Красноярский край — цена полиса за год уменьшилась на 0,22%. Средняя премия снизилась с 5 327 рублей в 2019 году до 5 315 рублей в 2020 году соответственно.

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«Сибиряки относятся к машинам как некой ценности, которую разбить легко, а купить непросто. Поэтому индивидуализация тарифов и снижение стоимости для безаварийных водителей сыграли в Сибирском округе на все 100%», — прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что доставка авто в Сибирь сложная: на Дальнем востоке есть Япония, а в Европейской части страны — свои заводы и импорт из Европы.

Снижение средней премии по ОСАГО зафиксировано в 34 российских регионах. В целом по стране средняя цена ОСАГО за сентябрь 2020 года (5 437 рублей) практически осталась практически на уровне сентября 2019 года (5 409 рублей).