НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Сын новосибирского депутата заболел COVID после требования карантина

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский депутат Ростислав Антонов потребовал закрыть школы на карантин по коронавирусу – на следующий день его семью отправили на самоизоляцию из-за положительного теста у ребёнка.

«Уже две недели мы наблюдаем, как в школах разваливается образовательный процесс, одни классы учатся, другие не учатся, на больничные один за другим уходят педагоги. Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлебывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введем дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», – обратился к властям накануне новосибирский депутат, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПедагоги в Новосибирске пожаловались на массовые болезни

В пятницу он сообщил журналистам, что его семью отправили на самоизоляцию. Причиной стал положительный тест на коронавирус у 14-летнего сына Владимира. По словам Ростислава Антонова, ребёнок заразился в школе.

«Меры по противодействию распространению инфекции в Новосибирске носят имитационный характер и, скорее, вредят, чем приносят хоть какую-то пользу. Вы можете соблюдать все правила, носить маску, перчатки, не посещать мест скоплений людей и т.п. А в результате в один прекрасный вечер вы придёте домой и обнаружите, что ваш сын болен – потому что заразился в школе», – написал депутат.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Максимум с начала пандемии заразились коронавирусом в России
Холодильник для хранения тел умерших от COVID появится в Бурятии
Новосибирцы стали болеть COVID-2019 дольше и тяжелее
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Максимум заразились коронавирусом с начала пандемии
•
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
•
Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года
•
Новый КоАП разрешит «обнулять» нарушения ПДД
Подробности
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция усомнилась в доставке бутылки Навального из Томска в Германию
Сибирь 09.10.2020 16:05
Красноярец с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
Сибирь 09.10.2020 15:34
Сын новосибирского депутата заболел COVID после требования карантина
Сибирь 09.10.2020 15:23
Забайкальцы пересылали по почте пчел и душевые кабины
Сибирь 09.10.2020 14:46
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4818
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3756
Полмиллиона акул принесут в жертву ради вакцины от COVID-19
2898
«Кабриолет» Су-57 попал на видео
2828
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Максимум заразились коронавирусом с начала пандемии
•
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
•
Оплату по биометрии в магазинах и кафе запустят к концу 2020 года
•
Новый КоАП разрешит «обнулять» нарушения ПДД
Подробности
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
67
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
22
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
21
Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»
17