Сын новосибирского депутата заболел COVID после требования карантина

Новосибирский депутат Ростислав Антонов потребовал закрыть школы на карантин по коронавирусу – на следующий день его семью отправили на самоизоляцию из-за положительного теста у ребёнка.

«Уже две недели мы наблюдаем, как в школах разваливается образовательный процесс, одни классы учатся, другие не учатся, на больничные один за другим уходят педагоги. Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлебывается, а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная. Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введем дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», – обратился к властям накануне новосибирский депутат, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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В пятницу он сообщил журналистам, что его семью отправили на самоизоляцию. Причиной стал положительный тест на коронавирус у 14-летнего сына Владимира. По словам Ростислава Антонова, ребёнок заразился в школе.

«Меры по противодействию распространению инфекции в Новосибирске носят имитационный характер и, скорее, вредят, чем приносят хоть какую-то пользу. Вы можете соблюдать все правила, носить маску, перчатки, не посещать мест скоплений людей и т.п. А в результате в один прекрасный вечер вы придёте домой и обнаружите, что ваш сын болен – потому что заразился в школе», – написал депутат.