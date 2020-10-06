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Ученые СО РАН нашли связь между активностью Солнца и землетрясениями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые лаборатории солнечно-земной физики ИНГГ СО РАН определили, когда можно ожидать наиболее сильных землетрясений с помощью анализа солнечной активности, сообщает пресс-служба института.

Особое внимание в исследовании уделяется космическим лучам. Они представляют собой поток заряженных частиц — в основном, протонов. Космические лучи подвержены воздействию межпланетного магнитного поля и солнечного ветра, и практически мгновенно реагируют на любые изменения их параметров — в частности, из-за взрывов на Солнце.

Ученые проанализировали информацию, полученную за пять 11-летних циклов солнечной активности – то есть, с конца 1960-х годов до наших дней. 

Исследователи сопоставили данные мировой сети станций космических лучей, а также результаты непрерывных наблюдений на обсерватории «Новосибирск» с результатами статистической обработки значимых землетрясений с магнитудой более 6.

По итогам работы ученые выявили, что увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр на Солнце, а также в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений. Ученые ИНГГ СО РАН продолжат изучение этих процессов.

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