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Второе дело об обмане дольщиков возбудили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при долевом строительстве в селе Верх-Тула – накануне в мэрии Новосибирска прошли обыски, так же связанные с обманом дольщиков.

Как сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области, руководство ООО Инвестиционно-строительной компании «Базис-Строй», которое строило два многоквартирных дома в микрорайоне «Радужный» в селе Верх-Тула Новосибирского района, похитило средства дольщиков в особо крупном размере.

«С целью строительства указанных домов обществом с гражданами заключено 156 договоров участия в долевом строительстве, по которым было привлечено денежных средств дольщиков в размере 141,7 миллиона рублей, однако фактически затраты на строительство составили 85,4 миллиона рублей», – сказано в сообщении следствия.

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Несмотря на огромную недостачу, строительство домов не завершилось, у строительной компании нет денег для того, чтобы закончить его.

В офисах застройщика прошли обыски, изъяты документы, допрашиваются причастные к совершению мошенничества, а также пострадавшие. За мошенничество в особо крупном размере руководству стройкомпании грозит до 10 лет заключения.

Накануне следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска, которые нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам при стройке в Новомарусино более чем на 200 миллионов рублей.

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Uynachalnica

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