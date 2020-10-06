НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сотрудников мэрии Новосибирска поймали на махинациях с долгостроями

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска: они нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам более чем на 200 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2016 года мэрия заключила с ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» контракты на квартиры в объектах долевого строительства – домах по улицам Большой и Зорге на сумму свыше 249 миллионов рублей.

«При этом должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" полную стоимость контрактов после государственной регистрации», – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДома дольщиков «Новомарусино» могут снести

Организации не выполнили обязательства по контрактам в связи с банкротством. Дома так и не достроили. Речь идёт, в частности, о микрорайоне-долгострое Новомарусино.

«В результате действий должностных лиц мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 миллионов рублей», – сообщило следствие.

Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия», санкции которой предусматривают до 10 лет заключения. Проведены обыски в мэрии и домах её сотрудников.

Еще по теме
Центр Мешалкина объявил конкурс на проект реконструкции клиники
Травников предложил аналог сельской ипотеки для молодых ученых
Фальшивый цемент наводнил рынок Сибири
Финансирование льготной ипотеки увеличат в 2021 году
смотреть все
Экономика #Квадраты #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа выписали из медцентра после лечения от COVID-19
•
Протестующие в Киргизии захватили здание парламента
•
Россия попала в первую пятерку стран мира по отказу от наличных
•
Стоимость ОСАГО выросла, несмотря на обещания обратного
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мать в Бурятии воспитывала дочь в голоде и без документов
Сибирь 06.10.2020 13:22
Омич убил подругу на отдыхе в Крыму и сбросил в Долину Привидений
Сибирь 06.10.2020 13:18
Власти Забайкалья перечислили причины бедности населения
Сибирь 06.10.2020 12:37
Волейболист призвал принять и простить коронавирус
Сибирь 06.10.2020 12:36
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
27930
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6526
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
4796
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3841
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трампа выписали из медцентра после лечения от COVID-19
•
Протестующие в Киргизии захватили здание парламента
•
Россия попала в первую пятерку стран мира по отказу от наличных
•
Стоимость ОСАГО выросла, несмотря на обещания обратного
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
61
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
46
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
22