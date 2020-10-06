Сотрудников мэрии Новосибирска поймали на махинациях с долгостроями

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска: они нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам более чем на 200 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2016 года мэрия заключила с ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» контракты на квартиры в объектах долевого строительства – домах по улицам Большой и Зорге на сумму свыше 249 миллионов рублей.

«При этом должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" полную стоимость контрактов после государственной регистрации», – сказано в сообщении.

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Организации не выполнили обязательства по контрактам в связи с банкротством. Дома так и не достроили. Речь идёт, в частности, о микрорайоне-долгострое Новомарусино.

«В результате действий должностных лиц мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 миллионов рублей», – сообщило следствие.

Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия», санкции которой предусматривают до 10 лет заключения. Проведены обыски в мэрии и домах её сотрудников.