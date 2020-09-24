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Что можно увидеть в небе в сентябре?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA
Новосибирский планетарий при СГГА рассказал, что можно увидеть в сентябре в небе над Сибирью невооружённым глазом.

В четверг, 24 сентября, в 8.55 по новосибирскому времени Луна вступает в новую фазу – первую четверть. Это фаза Луны, при которой освещена ровно половина её видимой части, это можно легко увидеть на небе.

Планеты, видимые невооруженным глазом

Венера – «"Утренняя звезда" выходит из-за горизонта около трех часов ночи в северо-восточной части неба и перемещается в сторону востока, поднимаясь высоко в предрассветные часы», – рассказала представитель планетария Виктория Дамм.

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Марс появляется над восточным горизонтом, виден на протяжении всего темного времени суток, исчезая в утренних сумерках.

Юпитер виден в вечерние часы над горизонтом в южной части неба. Неподалёку расположен Сатурн. Путь обеих планет проходит низко над южным горизонтом.

Сатурн также виден на вечернем небе над южным горизонтом. Кольца Сатурна при наблюдении с Земли близки к максимальному раскрытию, но постепенно сужаются.

Планеты, которые можно увидеть с помощью бинокля или телескопа

Уран виден всю ночь, в той же части неба, что и Марс. Появляется вечером над северо-восточным горизонтом, поднимается высоко над южным горизонтом, и виден всю ночь до наступления сумерек.

Нептун виден всю ночь в южной части неба, появляется вечером над юго-восточным горизонтом и исчезает над юго-западным.

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